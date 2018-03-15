Турецкие военные разбомбили курдский бульдозер

ВВС Турции нанесли удар по бульдозеру курдов, возводившему укрепления в сирийском городе Африн, где Анкара проводит военную операцию против курдских формирований. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

На кадрах видно, как после попадания снаряда от машины поднимаются клубы дыма.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), город за последние два дня покинули около 10 тысяч мирных жителей. «Воздушные удары и артиллерийские обстрелы не прекращаются», — рассказал он.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что 12 марта началась осада Африна. Представители курдов опровергали эту информацию, однако указали, что свободно попасть в населенный пункт невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG.

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