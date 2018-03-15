В Госдепе прокомментировали поездку Путина в Крым

Государственный департамент США приурочил заявление под названием «Крым — это Украина» к четырехлетию воссоединения республики с Россией. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В Госдепе оперативно отреагировали на визит Владимира Путина в Крым, посвященный референдуму о статусе Крыма, который прошел 16 марта 2014 года, назвав поездку президента России «предвыборным митингом». «Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию».
Американские дипломаты также «вспомнили», как крымчане четыре года назад «голосовали под пристальным наблюдением автоматчиков».
Позднее посольство России в Вашингтоне ответило на комментарий Госдепа, заявив, что «в голословных обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов», — заявили в дипмиссии.
14 марта Путин подчеркнул, что своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».
Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита.
18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.