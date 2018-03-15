Памфилова пригрозила губернаторам и «нерадивым администраторам» Генпрокуратурой

Центризбирком России будет оперативно направлять все материалы о нарушениях на президентских выборах в Генпрокуратуру, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС четверг, 15 марта.

«У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ. <...> Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру, я уверена, что Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры», — сказала Памфилова.

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Глава ЦИК призвала всех избирателей сделать осознанный выбор. «Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех — тут же давайте нам знать», — сказала она.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо действующего президента Владимира Путина, на пост главы государства претендуют еще семь кандидатов. Президент будет избран на шестилетний срок.

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