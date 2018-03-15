Американская станция подлетит к Туле

Небесное тело, известное как 2014 MU69, получило название Ultima Thule, сообщает НАСА. 1 января 2019 года к нему подлетит межпланетная станция New Horizons

Название выбрала команда миссии, поскольку оно, как заявил ее руководитель Алан Стерн, станет «самым дальним исследованием любого космического объекта в истории». Ultima Thule с латинского языка переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Выражение восходит к названию легендарного острова Туле, описанному древнегреческим путешественником Пифеем.

Имя для 2014 MU69 ученые New Horizons выбрали с учетом голосования, организованного в конце 2017 года. В онлайн-опросе приняли участие 115 участников, предложивших около 34 тысяч названий.

Материалы по теме Живой Плутон Что узнала станция New Horizons об окраинах Солнечной системы

New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона. Основная задача миссии заключалась в изучении карликовой планеты и ее спутников. К 1 января 2019 года миссия должна достигнуть 2014 MU69. От других объектов пояса Койпера его отличает необычная орбита, указывающая на древнее происхождение.

В июле 2017 года Стерн заявил, что, поскольку 2014 MU69 имеет высокую отражательную способность и небольшие размеры, то скорее всего он представляет собой рой мелких объектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!