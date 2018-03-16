В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о достаточной, по мнению Кремля, явке на предстоящих выборах главы государства. Его слова в пятницу, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот эти рассуждения о том, какая явка будет достаточной, — это такой хлеб политологов», — заметил Песков.

Однако сама по себе явка избирателей Кремлю важна, и об этом можно судить по тому, что действующий глава государства записал телеобращение к россиянам с призывом идти на выборы, напомнил Песков. «Поэтому, конечно, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше», — заключил он.

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Накануне вечером, 15 марта, на сайте Кремля появилось обращение президента к гражданам России, в котором Путин говорит: «За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека (...) Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России».

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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