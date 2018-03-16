Губернатор Севастополя пообещал фермерам новые гранты

Власти Севастополя окажут местным фермерам грантовую поддержку, заявил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе прямой линии в программе «Диалог с городом». Его слова цитируются на сайте регионального правительства в пятницу, 16 марта.

«Мы выделяем большой объем средств на стимулирование фермеров. Если в 2016 году мы концентрировались на поддержке виноградарства, то сегодня сосредоточились на необходимости создания условий для продовольственной безопасности региона. В 2018 году будет выделено 18 грантов, из них два — на создание ферм по разведению крупного рогатого скота, развитие мясного и молочного направлений», — сказал глава города.

По его словам, в прошлом году благодаря грантовой поддержке государства в Севастополе было создано 18 новых крестьянских фермерских хозяйств.

Овсянников также напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40 процентов, поэтому, подчеркнул он, севастопольское правительство будет планомерно увеличивать количество крестьянских фермерских хозяйств.

В апреле прошлого Дмитрий Овсянников заявил, что торговые сети должны пересмотреть цены на продукты питания в Севастополе. Он подчеркнул, что цены на продукты питания в городе выше, чем на остальной территории полуострова.