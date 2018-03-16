Поклонская пристыдила Собчак и попросила ЦИК снять ее с выборов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ЦИК просьбу снять с выборов кандидата в президенты России Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 16 марта.

«Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона», — сказала Поклонская.

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По ее мнению, кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что России не принадлежит какая-либо ее территория.

«Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши», — добавила парламентарий.

В октябре 2017 года Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Позже она называла жителей Крыма неполноценными по отношению к миру.

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