Песков оценил новый фильм про Путина

Президент России Владимир Путин может посмотреть документальный фильм о себе, снятый журналистом ВГТРК Андреем Кондрашовым, предположил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 16 марта.

«Скажем так, материал у него. Как будет время, я думаю, он, конечно, ознакомится [с фильмом] тоже с удовольствием», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме «Я на медведе пока не скакал» Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах

Сам Песков уже оценил картину. «Фильм прекрасный. Я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть. Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос "Кто вы, мистер Путин?". Это делают как за границей, так и у нас в стране. И было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам. Это, наверное, очень серьезный успех тех, кто работал над этим фильмом, их можно поздравить», — заключил Песков.

Вторая часть фильма Андрея Кондрашова была выложена во «Вконтакте» 15 марта. В ней глава государства, в частности, рассказал о планах устроиться таксистом, «боевых» 1990-х, а также порассуждал о соседстве трона и эшафота.

В первой части фильма Андрея Кондрашова «Путин», который автор выложил 11 марта в YouTube, российский президент рассказал, как в 2000 году попал под обстрел в Чечне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!