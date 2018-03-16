Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике поймали на допинге

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала бегунью на 400 метров Ольгу Земляк и спринтера Олесю Повх за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

По данным пресс-службы, дисквалификация спортсменок начинает действовать с 3 августа 2017 года. Все результаты Земляк аннулированы с июля 2016 года, результаты Повх — с июня 2016 года.

Земляк лишилась двух серебряных медалей командного чемпионата Европы 2017 года. В ее активе осталось золото чемпионата Европы 2012 года и два серебра чемпионата Европы 2014 года. Повх была лишена серебра чемпионата Европы 2017 года в помещении. Действительными остались бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года, бронза чемпионата мира 2011 года, золото (2010) и серебро (2012) чемпионатов Европы.

Расследование в отношении спортсменок началось в июле 2017-го. Тогда подразделение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) уведомило ФЛАУ о начале расследования в отношении Земляк и Повх в связи с использованием запрещенных веществ. Легкоатлетки не смогли объяснить аномальные результаты тестов.

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