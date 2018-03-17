Отважные сотрудники избиркома доберутся до сахалинцев сквозь пургу

Сотрудники избирательной комиссии Сахалинской области в последний раз попытаются добраться до труднодоступного острова Монером для организации досрочного голосования. Им мешает плохая погода, сообщает в субботу, 17 марта, РИА Новости.

Работники ИК предпринимают попытки уже больше 10 дней.

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«Буквально в эти минуты наши сотрудники находятся на борту вертолета, который ожидает вылета на Монерон. Но синоптики снова увидели снежный заряд, идущий в район аэродрома, поэтому экипаж будет принимать решение, исходя из погодных условий, буквально еще в течение часа они будут пытаться вылететь», — рассказал начальник организационно-правового отдела сахалинского избиркома Алексей Большаков.

Кроме жителей Монерона (работники одноименного парка, гидрометеостанции и маяка), проголосовать, возможно, не смогут жители мыса Терпения — туда тоже невозможно добраться из-за погоды.

Работа также будет проводиться в труднодоступных селах Мангидай, Айнское, Новиково. До местных жителей сотрудники избиркома попробуют доехать на автомобилях.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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