СМИ узнали о роли ЦРУ в переговорах Трампа с Северной Кореей

Налаживанием контактов между Вашингтоном и руководством Северной Кореи занимались не дипломаты, а сотрудники спецслужб. Чаще всего с представителями Пхеньяна общался глава ЦРУ. Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, переговоры о встрече президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вел руководитель ЦРУ Майк Помпео, которого недавно назначили на пост главы Госдепартамента.

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Источники издания подчеркивают, что тема Северной Кореи стала одной из причин отставки Рекса Тиллерсона. Он якобы тоже настаивал на переговорах с КНДР, но слишком торопил события, чем вызвал недовольство президента.

В конце мая запланирована встреча, во время которой стороны могут обсудить отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. За последние 25 лет американские представители посещали Пхеньян шесть раз. Однако до сих пор ни один действующий президент США не приезжал в столицу КНДР с официальным визитом.

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