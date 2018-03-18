Обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка

В одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Как сообщает The Mirror, это произошло с американкой Бриттани Боумен.

Обезьяна сначала забралась ей на ногу, а затем полезла выше, ухватилась за край топа и потянула его вниз.

«Это заставило всех истерически смеяться, почти до слез», — рассказала девушка. Она добавила, что очень испугалась и даже не подозревала, что обезьяна попытается стянуть с нее одежду.

Владелец животного предположил, что обезьяна таким образом решила добыть грудное молоко.

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