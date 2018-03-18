Передвижной театр приехал на избирательный участок в Биробиджане

Передвижной театр приехал на избирательный участок в поселок 10-й километр, который входит в агломерацию города Биробиджана. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте eaozaprezidenta2018.

Сообщается, что о приезде артистов местные жители узнали заранее. Передвижной театр расположился рядом с местом голосования прямо на улице.

«В поселок 10-й км мы отправили наш лучший театр "Кудесник", потому что местным жителям не так просто выбираться на культурные мероприятия в центр города», — сказала заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. В Хабаровске пришедшим на избирательный участок предложили бесплатно попробовать завтрак президента России.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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