На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил трудоустроить в Киеве высланных из России британских дипломатов. Соответствующее предложение главе МИД Великобритании Борису Джонсону Климкин разместил в своем Twitter.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал Климкин.

17 марта МИД России объявил персонами нон-грата 23 работника посольства Великобритании в Москве. Это стало ответом на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей 14 марта о высылке 23 российских дипломатов.

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Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаля с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. По мнению Лондона, яд был разработан в России. Москва отвергает все обвинения.

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