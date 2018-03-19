Британская полиция озвучила подробности дела о смерти друга Березовского

Британские полицейские озвучили подробности расследования смерти российского бизнесмена и соратника Бориса Березовского — Николая Глушкова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Скотленд-Ярда на запрос издания.

По словам собеседника издания, в распоряжении полиции имеется около 400 вещественных доказательств. «До сих пор мы не обнаружили признаков вторжения в дом, однако судебные эксперты продолжают работу в доме господина Глушкова», — приводит РБК цитату из ответа полиции.

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Также в Скотленд-Ярде добавили, что не обнаружили ничего указывающего на связь убийства Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля.

О смерти 68-летнего бывшего замгендиректора «Аэрофлота» стало известно 13 марта. В 2017-м предпринимателя заочно осудили в России к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Березовским в 1990-х годах.

На шее Глушкова обнаружили следы удушения. Следователи выяснили, что он был задушен собачьим поводком.

Борис Березовский умер в своем доме в пригороде Лондона в 2013 году, причиной его смерти назвали самоубийство.

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