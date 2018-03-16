Друга Березовского задушили в Лондоне

Полиция Великобритании начала расследование после смерти в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова, друга и делового партнера олигарха Бориса Березовского. Произошедшее квалифицировано по статье об убийстве, сообщает BBC News.

Родным Глушкова сообщили, что он умер в результате «сдавливания шеи (удушения)». При этом нет никаких свидетельств о его отравлении или связи произошедшего с инцидентом в Солсбери.

О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!