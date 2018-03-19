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США установили прямой секретный канал связи с Северной Кореей

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Дональд Трамп

Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CBS News.

За прямой канал связи выступает прежде всего ЦРУ. Бывший директор ведомства, выдвинутый на пост госсекретаря Майк Помпео поддерживает такой тип «тихой дипломатии», которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Подход бывшего госсекретаря Рекса Тиллиерсона, пытавшегося иметь с Пхеньяном обычный канал связи, источники в Белом доме назвали «старомодным».

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться до конца мая.

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