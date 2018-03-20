Ким Чен Ын пожелал Путину построить сильную Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с победой на прошедших президентских выборах. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«Ваше переизбрание на пост президента России говорит о значительной поддержке и доверии народа к вам. Я желаю вам дальнейших успехов в построении сильной России», — говорится в телеграмме, направленной в Москву.

Ким Чен Ын также выразил надежду на то, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна «будет углубляться и развиваться в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран».

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В понедельник, 19 марта, мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал поздравления по телефону, официальные послания адресовали российскому лидеру глава Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Рауль Кастро и президент Сербии Александр Вучич. Путина также поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.

По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).

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