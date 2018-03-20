Подмосковье первым в России запустило оплату проезда по банковской карте

Московская область стала первым регионом России, где была запущена система оплаты проезда в автобусах банковской картой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«С начала марта во всех автобусах подмосковного госперевозчика Мострансавто, а это более 4,5 тысячи транспортных средств, пассажиры могут воспользоваться новым сервисом», — сказал глава регионального министерства Игорь Тресков.

Оплатить проезд можно бесконтактной картой любого банка или гаджетами, поддерживающими технологию NFC. Стоимость поездки при этом будет такой же, как по транспортной карте «Стрелка» (32,92 рубля), то есть на 30 процентов меньше, чем при оплате наличными (48 рублей).

Как отметил генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов, сервис помог значительно сократить время посадки и сделать систему сбора оплаты проезда более прозрачной для транспортных предприятий. «Несмотря на то что сервис по оплате банковскими картами был запущен совсем недавно, уже сейчас ежедневно регистрируются порядка тысячи транзакций», — сказал он.

Новый сервис был запущен по совместной инициативе правительства Московской области, Сбербанка и Мострансавто. До конца года систему оплаты проезда должны внедрить на всех маршрутах коммерческих перевозчиков Подмосковья.

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