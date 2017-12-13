В Московской области сократилось количество нелегальных перевозчиков

Количество нелегальных перевозчиков в Московской области существенно сократилось с начала года, заявил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Середнев в ходе заседания комитета Мособлдумы, посвященного профильным вопросам. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

«Когда в Москве ужесточили санкции для нелегальных перевозчиков, они все буквально заполонили Подмосковье. Сейчас регион практически полностью справился с проблемой. Если еще в начале года было зафиксировано около 1,7 тысячи нелегалов, то сейчас их не более 20. В этой работе, конечно, помогли и силовые структуры», — сказал Середнев.

Он уточнил, что работающие на легальной основе частные перевозчики закупили в текущем году 1,5 тысячи автобусов и микроавтобусов. «Это комфортные и безопасные автомобили», — подчеркнул Середнев.

Ранее замминистра сообщил, что до конца апреля 2018 года для Мособласти закупят 1758 новых пассажирских автобусов, которые будут приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан.

26 сентября министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков рассказал о проделанной масштабной работе, которая позволила повысить безопасность и качество пассажирских перевозок на территории области. По его словам, работа по пресечению незаконной деятельности на транспорте велась в 24 муниципалитетах.

10 августа Тресков сообщил, что в регионе удалось сократить срок ликвидации последствий ДТП на дорогах в 15 раз благодаря созданию мобильных бригад. Министр подчеркнул, что опыт по созданию мобильных бригад по предотвращению ДТП уникален не только для Подмосковья, но и России в целом.