Sobaka Studio и «Бука» выпустят 9 Monkeys of Shaolin

Buka Entertainment / YouTube

Создатели игры Redeemer из Sobaka Studio и компания «Бука» объявили о разработке мультиплатформенного проекта в жанре beat ’em up — игры 9 Monkeys of Shaolin.

9 Monkeys of Shaolin вошла в число избранных 50 игр программы ID@Xbox и будет впервые показана в рамках выставки GDC 2018 в Сан-Франциско. Представители команды Sobaka Studio расскажут о проекте и продемонстрируют всем желающим геймплей, основанный на техниках древних боевых искусств Шаолиня. Игра 9 Monkeys of Shaolin разрабатывается на Unreal Engine 4 и будет выпущена осенью 2018 года для Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, macOS и Linux.

Sobaka Studio — команда разработчиков из Москвы и Калининграда, создающих увлекательные динамичные игры. Их первый крупный проект Redeemer был тепло принят игроками в Steam (83 процента положительных отзывов) и пользователями Metacritic (75 баллов).