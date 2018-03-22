Блогер Соболев объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»

Видеоблогер Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом в четверг, 22 марта, он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. (...) Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на "Первом"», — сообщил Соболев.

С лета 2017 года ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. Такое решение руководство Первого канала приняло после ухода Андрея Малахова, который вел эту программу 16 лет, на «Россию 1».

Ток-шоу выходит в эфир с 2001 года. Ранее оно называлась «Большая стирка» и «Пять вечеров».

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