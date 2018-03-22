UFC нашел бойца на 500 миллионов долларов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) хочет предложить британскому боксеру Энтони Джошуа контракт на 500 миллионов долларов за несколько боев. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, глава UFC Дана Уайт будет присутствовать на бое Джошуа против новозеландца Энтони Паркера, который запланирован на 31 марта. После этого он собирается встретиться с тяжеловесом и его командой, чтобы обсудить детали возможного соглашения.

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19 марта бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер сообщил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств. В данный момент он готовится к бою по правилам ММА и уже согласился выйти в октагон с ирландцем Конором Макгрегором. Дата их поединка не была обозначена.

Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). В апреле 2017-го он одержал победу над украинцем Владимиром Кличко, после чего тот завершил карьеру.

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