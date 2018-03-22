Цвет теннисных мячиков разделил интернет пополам

В сети устроили широкомасштабный спор из-за цвета теннисного мяча. Мужчина из американского штата Канзас спросил у встретившегося с фанатами Роджера Федерера, какого цвета теннисные мячики, желтые или зеленые (точнее, салатовые). Федерер подтвердил, что мячики желтые, о чем дочь автора вопроса Делани Дольд сообщила в Twitter.

«Окей, теперь официально. Мой отец только что спросил у Роджера Федерера, какого цвета теннисные мячи, желтые или зеленые, он сказал, что желтые».

«Это была одна из многих загадок жизни, на которые необходимо было найти ответ», — делает вывод Дольд, столкнувшись с бурной реакцией на твит.

Однако слова Федерера убедили далеко не всех. Видео Дольд разошлось по сети, его опубликовали известные интернет-издания, читатели которых начали писать, что не согласны с утверждением первой ракетки мира. «Теннисные мячи зеленые», — продолжает настаивать Hanayo Koizumi, его поддерживают сотни пользователей Twitter. В качестве одного из аргументов в пользу зеленого приводят факт о том, что эмодзи с теннисным мячом имеет зеленый оттенок (это зависит от социальной сети или мессенджера — прим. «Ленты.ру»).

Один из юзеров решил основательно подойти к спору и отыскал цвет, которым обычно окрашивают мячики для тенниса, в таблице цветов. Оказалось, что этот цвет называют желто-зеленым.

«Простите, что информирую ... Это куб, а не теннисный мяч», — подтрунивает над ним другой пользователь.

Дискуссия вышла далеко за пределы Twitter. Крупные издания решили спросить мнения насчет цвета у своих читателей. Читатели таблоида Mirror подтвердили видение Федерера: больше 60 процентов назвали мячики желтыми.

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