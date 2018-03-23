Тело морского чудовища исчезло с американского побережья

Тело неопознанного животного, найденное на побережье штата Джорджия (США), исчезло. Об этом сообщает Motherboard.

Останки неизвестного существа пропали до того, как до них добрались ученые. Из-за этого, а также сходства останков с типичным изображением мифического лох-несского чудовища биологи предполагают, что это было фальсификацией. Они так и не смогли обнаружить тело животного, так что единственным доказательством его существования остается снимок обнаружившего его американца.

По мнению морского биолога Дугласа Макколи (Douglas McCauley), даже если этот снимок не подделка, на нем, скорее всего, запечатлена плащеносная акула — редкий вид, считающийся живым ископаемым из-за наличия примитивных черт.

20 марта сообщалось о том, что американец Джефф Уоррен нашел во время прогулки на лодке вместе с отцом на побережье «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище». Тогда глава Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США Дэн Эш объяснил, что, вероятно, это был разлагающийся труп акулы.

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