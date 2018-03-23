Серфингистка отказалась от купальника ради борьбы с сексизмом

Бывший чемпион Великобритании по серфингу 30-летняя Софи Хелльер, которая на протяжении всей своей карьеры выступала в бикини, полностью отказалась от купальника в пользу гидрокостюма. Серфингистка возмущена излишней сексуализацией спорта, сообщает The Telegraph.

«Из-за того, что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм, внимание со стороны прессы ко мне определенно будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения серфинг-сообщества», — рассказала Хелльер.

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До этого Софи регулярно принимала участие в пляжных бикини-фотосессиях для различных изданий. Теперь она готова потерять в деньгах ради борьбы с сексизмом.

Ранее представители Международной лиги серфинга обратились к операторам с требованиями перестать снимать ягодицы серфингисток крупным планом во время соревнований. Такие правила касаются только спортсменок в бикини, на спортсменок, выступающий в шортах, запрет не распространяется.

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