Мусульманка пожаловалась на досмотр с раздеванием и обогатилась

В Нью-Йорке мусульманка пожаловалась на полицейских за то, что они сняли с нее хиджаб и устроили досмотр. Как сообщает New York Daily News, власти города выплатят ей 85 тысяч долларов компенсации.

35-летняя Рабаб Муса (Rabab Musa) была задержана в сентябре 2017-го. По ее словам, сотрудники полиции сначала бросили ее в мужскую камеру, а затем устроили досмотр, в ходе которого она должна была раздеться. Она добавила, что полицейские без каких-либо объяснений заставляли ее «признаться в том, что она сделала». Спустя шесть часов девушку отпустили, не предъявив обвинения.

Источник New York Daily News отметил, что неясно, почему Мусу вообще задержали. Он добавил, что, скорее всего, ее перепутали с другим человеком. Адвокат девушки заявила, что ее клиентка чувствует себя униженной и выплата компенсации — «лишь малая мера правосудия».

В начале марта сообщалось, что власти Нью-Йорка выплатят по 60 тысяч долларов компенсации трем мусульманкам, которых полиция принудила снять хиджабы. Отмечалось, что все девушки были доставлены в отделение из-за разных правонарушений. Так, одна из них разругалась с соседом из-за парковочного места, вторую задержали по подозрению в сексуальных домогательствах. О причинах задержания третьей не сообщалось. Известно только, что она сняла платок в присутствии полицейских, и те начали отпускать комментарии в отношении ее волос и смеяться.

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