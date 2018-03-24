Эрдоган забыл о геноциде армян и обвинил Запад в вечной агрессии

Анкара не оставит без ответа призывы жителей приграничных районов Сирии и продолжит военную операцию в данном регионе. Об этом в субботу, 24 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что жителям региона хорошо известны цели и тактика всех действующих в Сирии сторон. «Именно поэтому население сирийских районов от Телль-Рифата до Манбиджа, Телль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями "безопасность", "спокойствие" и "порядок"», — пояснил он.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что намерения Анкары в Сирии нельзя считать «захватническими». «Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — отметил турецкий лидер.

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Эрдоган объявил об освобождении от курдских вооруженных формирований сирийского города Африн 18 марта. «Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — заявлял турецкий президент.

Перед этим, 14 марта, Эрдоган рассказал о решении уничтожить курдские формирования, которые Анкара причисляет к террористам, и на севере Ирака. «Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», — пообещал он.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. Турция традиционно отвергает обвинения.

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