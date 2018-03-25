Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию

В Минске в воскресенье, 25 марта, прошла массовая акция, приуроченная к столетию образования Белорусской народной республики (БНР). Ее участники собрались на площади у здания Большого театра оперы и балета. Видео с места проведения мероприятия опубликовано в социальной сети Facebook.

Как видно на кадрах, собравшиеся держат бело-красно-белые флаги и гербы «Погоня», которые в 1918 году являлись государственными атрибутами БНР. На сцене перед митингующими выступают музыканты.

Францішак Вячорка / Facebook

По данным ТАСС, всего организаторы, получившие от городских властей разрешение на проведение митинга и концерта, планировали, что в мероприятиях примут участие до 25 тысяч человек. При этом, как отмечает белорусское «Радио Свободы», реальных участников акции было почти в два раза больше: волонтеры раздали на пропускных пунктах около 40-50 тысяч программок «Праздника Независимости».

Часть оппозиционеров во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаем Статкевичем планировала также провести в Минске отдельное шествие, пройдя к Большому театру оперы и балета по центральным улицам города от площади Якуба Коласа. Однако Мингорисполком не одобрил их заявку. В результате от 30 до 50 человек, в том числе и сам Статкевич, были задержаны сотрудниками милиции, передает ТАСС.

Как отмечает агентство со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна», превентивные задержания активистов белорусской оппозиции проводятся в республике уже несколько дней. Так, ранее милиция задержала еще нескольких оппозиционных политиков, которые также выступали за проведение 25 марта шествия в Минске.

БНР — политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Белоруссии. Как самостоятельное государство БНР просуществовала до 1919 года, затем ее правительство было вынуждено эмигрировать. При этом историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, можно ли в полной мере считать БНР государством или же это была лишь попытка его создания.

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