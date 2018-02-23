Европа помешает белорусам устраивать внутренние репрессии

Евросоюз продлил на год — до конца февраля 2019-го — санкции в отношении Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС в пятницу, 23 февраля.

Как указывается в заявлении, ограничительные меры «включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий». Кроме того, продлены и индивидуальные санкции в отношении четырех человек, «вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при невыясненных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах». Их средства заморожены, им запрещено въезжать в ЕС.

Совет также на аналогичный срок подтвердил действие исключения, разрешающего экспорт в Белоруссию оборудования для биатлона.

Санкции против Белоруссии впервые были введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех человек. Позднее добавились новые меры в отношении лиц, «причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека, а также участвовавших в борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией», говорится в сообщении. Эмбарго на поставки в страну оружия ввели в 2011 году.

В феврале 2016 года Совет ЕС принял решение снять санкции со 170 физических лиц из Белоруссии и четырех компаний страны. Эмбарго на поставки оружия и меры в отношении четырех человек не отменено.

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