Лукашенко окрестил себя главным инспектором по правам белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является «главным инспектором» соблюдения прав человека в стране. Об этом в четверг, 2 февраля, он сказал на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Виктора Рябцева, передает «Белта».

Глава государства отметил, что граждане часто просят ввести должность уполномоченного по правам человека. «У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — считает Лукашенко.

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Он добавил, что судья Конституционного суда должен поддерживать президента в этом вопросе. «И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан. Это — главное», — заключил белорусский лидер.

Запад регулярно критикует Минск за нарушения прав человека, в том числе за репрессии в адрес оппозиции. С 2006 года Брюссель ввел санкции против белорусских властей. Позднее, в октябре 2015 года, Совет Евросоюза приостановил действие ограничений против Минска.

Также в конце прошлого года прошли задержания пишущих для российских СМИ авторов. Им предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни.