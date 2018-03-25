Костя Цзю перенес инфаркт и операцию

Российский боксер Костя Цзю перенес инфаркт и в данный момент проходит восстановление после операции на сосудах сердца. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина», — рассказал боксер в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале.

У бывшего спортсмена оторвался тромб, и Цзю был экстренно госпитализирован. Операцию провели уже на следующий день. В данный момент 48-летний боксер чувствует себя хорошо.

В бытность профессиональным спортсменом Цзю выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира.

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