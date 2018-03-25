Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей

Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раз. Об этом со ссылкой на информацию Министерства культуры России пишет ТАСС.

В 2017 году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 59,56 тысяч рублей ежемесячно, региональных — 37,82 тысячи, муниципальных — 25,33 тысячи.

Численность работников культуры с 2013 по 2017 годы сократилась с 630 тысяч человек до полумиллиона. Одновременно увеличился конкурс в подведомственные Минкульту вузы — с 2,8 до 3,2 человек на место.

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День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года.

23 марта глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что за последние пять лет реальные зарплаты россиян выросли на 10,5 процентов.

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