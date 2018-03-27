Бывший СССР
 
Последние новости
На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция
Итальянец девять лет судился из-за баклажана
Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года
Оповестивший морги Кемерова о 300 погибших пранкер из Украины объяснился
Баннер о сравнении России с контактным зоопарком вывесили на «Крестовском»
В дальневосточном торговом центре нашли тайную комнату
Опубликовано видео с траурного митинга в Москве  
Мировой бизнес проигнорировал отравление Скрипаля и увлекся Россией
В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King

В Киеве почтили память погибших в Кемерове

Перейти в «Мою Ленту»

В Киеве у здания российского посольства возложили цветы в память о погибших в пожаре в Кемерове. Фотографии появились в Twitter.

В комментариях к снимках пользователи поблагодарили жителей Киева за поддержку. «Нормальные люди не пляшут на костях, тем более детских, и никакая политика не мешает оставаться людьми. Спасибо, киевляне», — написала пользовательница @GMakar2.

«Люди всегда остаются людьми», — отметили другие юзеры. «Сразу видно, что народ не разделяет мнения своих руководителей, это оставляет надежду на будущее», — подчеркнул один из комментаторов.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего жертвами пожара, по официальным данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по информации местной мэрии, 69 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King
Кемеровские власти десять часов отчитывались перед протестующими
СК назвал число пропавших после пожара в Кемерове
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Не туда попали

Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
16:0226 марта

Украинские пограничники захватили крымское судно

23:4926 марта

Глава МИД Украины пособолезновал родным жертв в Кемерове и разгневал украинцев

11:0126 марта

Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО

Бывший СССР00:05 4 января

«Мы устали, мы никому не нужны»

В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
04:2325 марта

«Миротворец» 4 года искал «доказательства» против российского артиста

20:0425 марта

Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию

05:4525 марта

Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе

Бывший СССР00:2224 марта
Надежда Савченко

Надежды нет

Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
17:3025 марта

На Украине объяснили отказ высылать российских дипломатов по примеру Европы

07:4524 марта

Кличко задумался об участии в президентских выборах на Украине

03:2425 марта

Порошенко посоветовал рассказать про Савченко в учебниках

Россия
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция
Опубликовано видео с траурного митинга в Москве
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
Россия отказалась легализовать наемников
Наводнение оставило без домов более тысячи россиян
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Все материалы
Мир
Круто сваренные
Британия уничтожила крупнейшую наркоимперию. Все стало только хуже
Итальянских заключенных отправили расчищать загаженные парки
Запрещающие джихадистов знаки появились на дорогах Франции
В Южной Корее подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай
Нью-йоркский полицейский обвинил коллег в покровительстве притонам
США намекнули Турции на последствия покупки С-400
Скорострельный боженька
Американцы убивают детей и молятся на винтовки
Все материалы
Бывший СССР
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
Глава МИД Украины пособолезновал родным жертв в Кемерове и разгневал украинцев
Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО
«Миротворец» 4 года искал «доказательства» против российского артиста
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
Надежда СавченкоВ Киеве задержали Надежду Савченко
Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно
Все материалы
Экономика
Сергей МавродиВеликий кидала
Сергей Мавроди обманул весь мир, но умер в России
Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене долю в компании на миллионы рублей
Российский газ дошел до Индии
Бензин, прощай
BMW отчиталась и поделилась планами
Партнер халявщиков
Он кинул миллионы россиян и покорил Африку: жизнь и смерть Сергея Мавроди
Германия разрешила строить «Северный поток-2»
Украинский депутат тайком купил биткоины на миллион долларов
Все материалы
Силовые структуры
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации
Главного вора России признали виновным в вымогательстве
По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной системы
В преобразовании кондитерского комбината в «Зимнюю вишню» нашли нарушения
Все материалы
Наука и техника
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
У Sukhoi Superjet 100 в полете отказали датчик скорости, авионика и автопилот
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
США испытали СВЧ-оружие
ВВС США показали войну будущего
Все материалы
Спорт
Максим Цветков«Надо гнать всех поганой метлой»
Российские биатлонисты долго шли ко дну. Но сумели всплыть
Фигурист Коляда нашел объяснение падениям на чемпионате мира
Британцы раскрыли детали бойкота чемпионата мира в России
Австралия передумала бойкотировать чемпионат мира в России
Тренер Загитовой назвала причины провала фигуристки на чемпионате мира
Поцелуй Роналду сорвал матч
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Все материалы
Культура
Все смешалось
В Большом показали другую Россию, с ковбоями и клюшками
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Уличная неожиданность
Американский фотограф свернул за угол и наткнулся на жизнь в первый раз
Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Умерла актриса из «Скромного обаяния буржуазии» Стефан Одран
Витаса посадили
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Набор для манипуляций американцами обнаружили в открытом доступе
Украинского пранкера заподозрили в создании фейка о 300 погибших в Кемерове
Скрывающийся блогер показал лицо и еще сильнее запутал подписчиков
Все материалы
Ценности
Международная ювелирно-часовая выставка в Базеле
BaselWorld-2018 в цифрах и фактах
Вкусы китайцев взволновали западный масс-маркет
Африканец-модель рассказал о расизме в России
Логотип Versace оказался ворованным
Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton
Кристина Агилера сняла волосы и показала натуральное лицо
Невеста принца Гарри сэкономит на свадебном платье ради Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Инвалид три дня руками карабкался на Эверест
Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник
В Великобритании заметили кислотную радугу
Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете
Все материалы
Из жизни
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Взломщик забрался к американке домой и уснул на диване
Питон залез в дом, проглотил тапку и попал в больницу
Большая белая акула испортила рыбалку американцам
Все материалы
Пять неизвестных фактов про новый VW Touareg
Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях
Длительный тест Range Rover Velar
Знакомимся с главной новинкой LR во время московского снегопокалипсиса
Vesta, которую вы не знаете
Забытые концепт-кары: Renault с неожиданно знакомым именем
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Rolls-Royce добавил в салон Wraith «падающие звезды» и стальную ткань
«Тойота» показала лицо нового RAV4
Ford запустил вендинговый автомат по продаже машин
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы