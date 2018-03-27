На красноярских дорогах возле школ появятся макеты ребенка

Возле одной из школ Красноярска появился первый полноразмерный макет школьницы, которая подняла руку и собирается переходить дорогу. Цель его установки — напомнить автомобилистам о необходимости тормозить перед пешеходными переходами и быть предельно внимательными в местах, где могут оказаться дети, сообщила пресс-служба красноярского ГИБДД.

«Подобные методы профилактики доказали свою эффективность во многих регионах России, теперь таким способом решено профилактировать опасное поведение среди водителей», — отметили в ведомстве.

Макет девочки выглядит реалистично, и издалека человек не отличит фигуру от настоящего ребенка. В сообщении говорится, что красноярские водители, впервые увидевшие макет, автоматически притормаживают перед переходом.

Сотрудники ДПС будут периодически переставлять фигуру в разные места, чтобы автомобилисты не привыкали к ее местоположению. Выставлять макет будут возле школ, детских садов и поликлиник.

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