Студентам рассказали о рейверах-экстремистах и разработанном в США вирусе СПИДа

Студентам Новосибирского государственного университета (НГУ) в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» рассказали о вирусе СПИДа, разработанном в лабораториях США в качестве биологического оружия, психотронном воздействии на людей с помощью экстрасенсов, а также об экстремизме. Об этом сообщает портал Тайга.инфо.

Лекции сопровождались слайдами, на которых указывалось, в частности, что к экстремистским движениям относятся игнорирующие правила дорожного движения байкеры, а также рейверы, болельщики, готы и стиляги.

Издание обратилось к руководству университета с просьбой объяснить ненаучные высказывания лектора. Там объяснили, что «совершенно нормально рассказывать студентам не только о современном состоянии науки, но и о предшествующих теориях, в том числе не вполне научных. Будущие ученые должны понимать, что все, чем они занимаются, может стать не только предметом научной дискуссии, но и информационной войны».

«Задача университета — не игнорировать, а сформировать правильное отношение к любым теориям, включая ненаучные. Конечно, руководство университета не считает ни байкеров, ни стиляг частью экстремистской субкультуры», — добавили в НГУ.

Однако слушатели курса утверждают, что никакого погружения в контекст и в историю вопроса не было, и высказывают мнение, что прослушанный курс не привил им полезных навыков по оказанию первой помощи пострадавшему или способах спасения при ударе стихии.

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