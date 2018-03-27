Бывший президент США назвал одну из худших ошибок Трампа

Бывший американский лидер Джимми Картер назвал назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности «одной из худших ошибок». Об этом бывший политик рассказал в интервью USA Today.

Он отметил, что Болтон долгое время выступал за войну с Северной Кореей, был «одной из ключевых фигур в принятии решения о вводе войск в Ирак». Картер добавил, что назначение Болтона — настоящая катастрофа для страны.

О назначении Болтона стало известно 23 марта. Он приступит к работе 9 апреля.

Чиновник сменит на посту генерала Герберта Макмастера, о скором уходе которого ранее объявлял Трамп. Сообщалось, что президент был недоволен «слишком жестким подходом [Макмастера] и его продолжительными, не относящимися к делу брифингами».

Джон Болтон представлял страну в ООН в 2005-2006 годах. В 2016-м он также претендовал на должность госсекретаря США.

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