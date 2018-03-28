Госдеп сравнил Россию с морским чудищем и заработал славу поклонника Геббельса

Посольство России США уличило Госдепартамент в копировании методов нацистской пропаганды. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 марта 2018, 00:29

27 марта официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что остаются опасения касательно возможного вмешательства Москвы в выборы в США, поскольку «у России длинные руки, у России много щупалец». Корреспондент агентства Associated Press переспросил, правильно ли он понял пассаж про конечности, и Науэрт повторила свое высказывание, добавив, что «Россия — чудовище из морских глубин».

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

Российское посольство оперативно отреагировало на это, разместив коллаж из заявления представителя Госдепа и антибольшевистским плакатом времен нацистской Германии 1930-х годов, на котором паук с черепом вместо головы и в шлеме красноармейца сидит за земном шаре. Картинка дополняется подписью «Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента».

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!