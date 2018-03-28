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Власти Коломны договорились с противниками свалки «Воловичи»

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Власти подмосковной Коломны начали совместную работу с активистами по ликвидации свалки «Воловичи». Об этом сообщил ТАСС глава городского округа Денис Лебедев.

«Мы встречались, находимся с ними [активистами] в режиме постоянного диалога, ведем с ними работу. Сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона. Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы», — сказал он.

Глава городского округа рассказал, что основное требование активистов — пускать на «Воловичи» только мусор из муниципалитета. По его словам, такое решение находится в компетенции Минэкологии Подмосковья.

Планируется, что к июлю на полигоне запустят систему принудительной дегазации полигона, она обойдется примерно в 200 миллионов рублей. К концу года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат — опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов, отметил Лебедев.

24 марта жители Коломны устроили возле полигона несанкционированную акцию, участники привезли с собой дрова и биотуалет, некоторые пришли на акцию с детьми. Лебедев сообщил, что полиции пришлось задержать двух человек. «Люди вышли в субботу, не пустили на полигон транспорт, который ехал с мусором немуниципальным. Задержаны были 23 мусоровоза. Их [люди] отпустили в понедельник», — сказал он.

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