В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти

Middle East Eye / Facebook

В сирийской Восточной Гуте, где с февраля ведутся военные действия, питьевую воду смогли получить только сторонники властей. Видеозапись опубликована на странице издания Middle East Eye в Facebook.

«Долгих лет жизни Башару Асаду» — такие слова должны произнести люди, чтобы получить бутылку с питьевой водой. На записи также видно, как представитель власти также спрашивает толпу: «Кто ваш президент?» Стоящий рядом мужчина в военной форме скандирует: «Мы отдадим жизнь за нашего президента Башара Асада».

В середине марта Асад посетил район Восточная Гута.

В этом же месяце сети появилось видео, снятое в городе Мадейра в Восточной Гуте, который правительственные войска отбили у джихадистов. На кадрах, в частности, можно увидеть военнослужащих элитного подразделения «Тигры» сирийской армии.

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