В России закупились томатами с символикой ЧМ-2018

В Сургуте таможенники обнаружили партию томатов, поставленных Египтом, с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийской таможни.

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«Помидоры черри, ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями RUSSIA 2018, FIFA WORLD CUP 2018», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что томаты были обнаружены в ходе мероприятий по выявлению фактов реализации санкционных продуктов.

Таможенники отметили, что права на использование данной символики принадлежат Международной федерации футбола (ФИФА). В связи с этим по факту использования изображения кубка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия и финальный матч пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

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