Стиральные порошки оказались бесполезными

Учрежденная правительством организация Роскачество провело исследование популярных у россиян брендов порошков и пришло к выводу, что большинство не предназначены для отстирывания пятен, а могут только освежить белье. Результаты анализа есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках исследования специалисты проверили стиральные порошки для цветного белья 31 бренда. Большая часть порошков (22 марки) произведены в России, остальные бренды — из Германии, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Дании, США и Южной Кореи. «Роскачество не нашло универсального средства, которое бы идеально справлялось со всеми видами пятен, не влияя при этом на ткань», — говорится в исследовании.

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В Роскачестве составили топ-10 наиболее качественных товаров, которые смогли отстирать такие загрязнения, как кровь и пот. Список возглавил российский порошок «Аист» — он был признан товаром повышенного качества. В тройку лидеров вошли германская марка Burti COLOR (также признана товаром повышенного качества) и российская марка «Биолан».

В десятку лучших порошков Роскачество включило бренд «Обычный порошок» (Россия), BioMio (Дания), Ecover (Бельгия), Free time (Россия), Frosch (Германия), Reflect (Австралия) и Sarma (Россия). Среди порошков, которые лучше всего отстирывают сложные пятна (красное вино, чернила, ржавчина), эксперты назвали германскую марку Meine Liebe, Sarma, BioMio, Cj Lion Beat Drum (Южная Корея), Amway (США) Burti COLOR и Persil (Россия).

Как отметили в организации, по результатам испытаний товаров с нарушениями обнаружено не было.

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