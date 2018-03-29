Тюремщик сколотил банду из борцов и прессовал заключенных

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 32-летнего инспектора отдела безопасности исправительной колонии №7 Омской области, по указанию которого заключенные избивали новоприбывших осужденных. Об этом в четверг, 29 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Сотруднику тюремного ведомства вменяется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемый руководил группой физически подготовленных осужденных, ранее занимавшихся единоборствами. Они по указанию инспектора избивали и унижали заключенных, только что прибывших по этапу в колонию, с целью подавления у них воли. Тюремщик лично присутствовал на этих экзекуциях и активно поощрял бывших бойцов к противоправным действиям.

21 марта суд в Орске приговорил исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 Оренбургской области Евгения Шнайдера и начальника оперативного отдела спецучреждения Виталия Симоненко к двум и четырем годам заключения соответственно за избиение троих заключенных, один из которых скончался от травм.

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