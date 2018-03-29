Песков признался в своих страхах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал студентам о том, чего боится. Его слова в четверг, 29 марта, передает РИА Новости.

«Перемен. В этом моя слабость», — сказал Песков на ток-шоу в Высшей школе экономике.

Пресс-секретарь президента также признался, что ему очень интересно работать на нынешней должности.

В декабре прошлого года в эфире телеканала «Россия-24» Песков заявил, что его дальнейшая карьера на должности пресс-секретаря будет зависеть от решения главы государства. «Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, нужно будет уволить, когда будет новый президент, потому что будет назначен новый пресс-секретарь. Но здесь на все воля следующего президента», — заявил Песков.

Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности историк-востоковед, референт-переводчик. Работал в посольстве России в Анкаре. В 2000 году был назначен начальником отдела по связям со СМИ, а затем и первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента. С 21 мая 2012 года является заместителем руководителя администрации президента.

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