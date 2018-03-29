Минфин припугнул Великобританию

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне грозит негативными последствиями не только российским, но и иностранным инвесторам. Такое заявление замглавы ведомства сделал в кулуарах Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС.

«Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — сказал Моисеев. Так он прокомментировал публикацию The Guardian о планах британских властей рассмотреть возможность запрета продажи Россией своих евробондов на фондовом рынке Лондона.

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Как утверждает издание, инициатива принадлежит главе комитета Палаты общин по международным делам Тому Тугендхату. Он обратил внимание, что в феврале клиринговые палаты Лондона помогли одному из российских банков, находящемуся под санкциями, организовать выпуск суверенных евробондов на четыре миллиарда долларов.

По его мнению, лазейки в законодательстве Великобритании и Евросоюза позволили попавшим под ограничения российским финансовым институтам выступать главными организаторами нового выпуска евробондов.

Тугендхат предложил лишить ведущие европейские клиринговые компании, такие как Euroclear и Clearstream, права работать с российскими облигациями. По утверждению The Guardian, это стало бы препятствием для реализации российских долговых бумаг на вторичном рынке и отпугнуло бы европейских и американских инвесторов.

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