Жители Кемерова возложили вину за гибель людей в «Зимней вишне» на пожарных

Прокуратура Кемерова проверит сообщения местных жителей о том, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг, 29 марта, сообщает «Интерфакс».

«Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков», — поясняют в надзорном органе.

В пожаре 25 марта погибли 64 человека, по словам первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, найдено 56 тел.

СК расследует уголовное дело по трем статьям. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в ТЦ не действовала с 19 марта, а охранник, работавший в «Зимней вишне» 25 марта, после начала пожара не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала.

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