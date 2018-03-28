Путин удивился заключению пожарных о состоянии «Зимней Вишни» в 2016 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в документе об осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» в 2016 году не было замечаний, он поручил узнать, кто подписывал эту бумагу. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 марта.

По словам президента, днем ранее он изучил документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний"» — сказал Путин.

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Соответствующее наблюдение он озвучил во время встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которые доложили о мерах, предпринимаемых в рамках ликвидации последствий трагедии и расследования ее причин. Президент также заявил, что после пожара через социальные сети идут вбросы, цель которых посеять панику и недоверие.

27 марта Путин провел в Кемерово незапланированную встречу с горожанами, которые высказывали сомнения в достоверности данных о погибших при пожаре. Они пришли в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют озвученным данным. Глава государства пообещал собравшимся, что расследование трагедии будет вестись тщательно, а виновные понесут наказание.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. В результате погибли 64 человека, из них 41 — дети.

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