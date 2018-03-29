Украина признала продажу ракетных технологий Северной Корее

Украина признала, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могут включать элементы, произведенные днепровским заводом «Южмаш». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрия Кику.

Специалист напомнил, что в 2017 году году в СМИ появилась информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским «Южмашем».

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«В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — сказал Кику.

Группа экспертов санкционного комитета по КНДР отслеживает выполнение резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы специалистов продлен Совбезом ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространенному организацией документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад с выводами и рекомендациями не позднее 1 февраля 2019 года.

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