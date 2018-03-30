Минобороны назвало глупостью «обман» израильскими самолетами систем ПВО в Сирии

Ранее появившаяся информация о том, что израильские истребители обманули российские системы ПВО в Сирии и провели разведку на большой высоте, является «полной глупостью». Об этом агентству РИА Новости заявил источник в Минобороны России.

По его словам, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран, а средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

«Что касается российских средств ПВО в Сирийской арабской республике, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», — подчеркнул источник.

29 марта кувейтская газета Al-Jarida написала, что размещенные в Сирии российские радары не заметили два израильских самолета F-35, якобы совершавших разведывательный полет в иранских районах Бандар-Аббас, Исфахан и Шираз. Самолеты также пролетели в воздушном пространстве Ирака и Сирии.

В Израиле 28 марта заявили, что страна возобновила полеты в Сирию после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС еврейского государства. Это стало ответом на израильские авиаудары по военным объектам на территории Сирии.

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