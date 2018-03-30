В автосалоне показали «Трансформацию»

Во флагманском салоне компании «Мерседес-Бенц Рус» в Москве открылась выставка «Трансформация» немецкой художницы российского происхождения Инны Панасенко, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основным мотивом экспозиции стали монументальные изображения быков. Художница не только представила картины, но и продемонстрировала процесс их создания во время хореографического перформанса.

Гостями вернисажа стали актрисы Наталья Лесниковская, Мария Шумакова, Мария Андреева, Анна Слю, Екатерина Дробыш, Фатима Ибрагимбекова, Анфиса Черных, Юлия Галкина, Антонина Клименко, Наташа Симакова, модель Ксения Безуглова, эксперт моды Анна Русска, актер Вильфред Кейру, ювелир Диана Джанелли, телеведущий Арчи, предпринимательница Марина Трояновская.

Модель Ксения Безуглова Фото: «Mercedes-Benz Рус» 1 /3

На вернисаже публике представили также новый автомобиль Mercedes-Benz CLS третьего поколения, в обводах которого читается новый язык дизайна Mercedes-Benz, узнаваемый по четким формам с редуцированными линиями.

Ирина Панасенко родилась в 1977 году в СССР, в настоящее время живет и работает в Германии. Полотна художницы представлены галереях Швейцарии, США, Китая, Израиля и других стран, а также в частных коллекциях. Помимо живописи, Панасенко организует хореографические перформансы, один из которых был представлен на международных выставках Art Basel Miami и Art Fair Shanghai.